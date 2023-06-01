Парализованный мужчина снова начал ходить благодаря технологии Bluetooth

Мужчина десять лет был парализован и научился ходить благодаря Bluetooth

Парализованный житель Нидерландов снова научился ходить благодаря тому, что врачи вживили ему устройство, которое соединяет мозг с мышцами при помощи технологии Bluetooth. Об этом сообщает The Guardian.

40-летний Герт-Ян Оскам был парализован с 2011 года. Он попал в аварию на велосипеде в Китае, в результате которой получил перелом шеи. Врачи говорили, что он никогда больше не сможет ходить. На протяжении десяти лет мужчина был прикован к инвалидной коляске.

Однако неврологи из Швейцарии, занимающиеся разработкой интерфейсов «мозг-машина», предложили Оскаму выход. Они вживили ему устройство, которое считывает мозговые волны и передает их спинному мозгу для включения правильных мышц. Установленные на головном мозге мужчины электроды обнаруживают нейронную активность, когда он пытается шевелить руками или ногами. Сигналы обрабатываются алгоритмом, который превращает их в импульсы. Эти импульсы направляются к электродам на спине Оскама, активируют нервы и включают мышцы для выполнения задуманного движения.

После операции голландец смог подняться по лестнице и пройти более 100 метров за раз. «Несколько месяцев назад, впервые за десять лет, я смог встать и выпить пива со своими друзьями. Это было довольно круто. Я хочу использовать это в своей повседневной жизни», — поделился он впечатлениями.

Кроме того, выяснилось, что устройство не только заменяет функции спинного мозга, но и помогает восстановить их. После 40 тренировочных сессий с имплантом голландец, у которого не все нервы в спинном мозгу были повреждены, вернул некоторый контроль над ногами, даже когда устройство было выключено.

Перед этим Оскам тестировал систему, которая воссоздавала ритмические шаги и отправляла сигналы от компьютера к его спинному мозгу. Устройство помогло мужчине сделать несколько шагов за раз, но движение выглядело роботизированным и должно было запускаться кнопкой или сенсором.

Ранее сообщалось, что житель города Блэкпул, графство Ланкашир, Великобритания, который страдал от редкого заболевания, вызвавшего почти полный паралич, исцелился благодаря прослушиванию музыке группы The Carpenters. Теперь он способен преодолевать по три километра в день.