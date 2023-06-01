Парик слетел с головы популярной телеведущей в прямом эфире

Парик случайно слетел с головы телеведущей Шерри Шеперд в прямом эфире шоу Sherri

Американская телеведущая и актриса Шерри Шеперд случайно оконфузилась в прямом эфире собственного шоу Sherri. Об этом сообщает People.

На размещенных журналистами кадрах видно, что в ходе монолога популярной телезвезды ее длинный парик начал медленно сползать, а впоследствии и вовсе слетел с головы знаменитости. Однако Шеперд не остановилась и закончила свою речь, адресованную зрителям.

Ранее ведущая высказывалась на тему использования парика. «Послушайте, когда вы носите парики, то учитесь доверять человеку, который надевает его на вас. Только он может отвечать за его фиксацию. Точка», — уточнила она.

В мае сообщалось, что немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум оконфузилась из-за наряда на Каннском кинофестивале. Для выхода в свет она выбрала желтое платье длины макси со шлейфом и откровенными вырезами, один из которых случайно обнажил ее грудь.