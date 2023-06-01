Активисты очистили от мусора пляж на острове Русский

Во Владивостоке прошла акция «Чистое море» на острове Русский

Во Владивостоке в начале июня прошла акция «Чистое море». Об этом сообщила администрация города на своей странице во «ВКонтакте».

Как отмечается, активисты вместе с дайверами очистили от мусора пляж и акваторию бухты Ахлестышева на острове Русский. Акция была приурочена ко Всемирному дню очистки водоемов, который в России отмечают с 2003 года.

«Присоединились к наведению порядка и сап-райдеры. Они поднимали и доставляли на берег мусор, который плавал на поверхности воды», — рассказали в администрации.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области с 15 мая стартует экологическая неделя. В течение семи дней в регионе проходили мероприятия, направленные на привлечение внимания россиян к проблемам охраны окружающей среды, а также развитие в регионе экопросвещения и эковолонтерства.