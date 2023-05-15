В российском регионе стартовала экологическая неделя

Экологическая неделя стартовала в Свердловской области 15 мая

В Свердловской области с 15 мая стартует экологическая неделя. Как уточняет KP.RU, в ближайшие семь дней в регионе будут проходить мероприятия, целью которых является привлечение внимания россиян к проблемам охраны окружающей среды, а также развитие в регионе экопросвещения и эковолонтерства.

В рамках экологической недели в регионе пройдут областной конгресс «Газомоторное топливо — экологичное топливо», областной фестиваль акции «Марш юных экологов», акция «Чистый берег», а также субботники и другие мероприятия.

Отмечается, что ряд вопросов, которые будут сформированы на Экологической неделе, в конце мая обсудят на Невском международном экологическом конгрессе.

Рассказывая о проекте, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов назвал его уникальным. Он отметил, что инициатива позволяет привлечь внимание широкой аудитории к актуальным вопросам экологической тематики.

Ранее сообщалось, что в российском регионе откроется Музей пчелы.