В США заявили о сборе ФБР компромата на Путина через Украину

Экс-офицер ЦРУ Джиральди: ФБР собирает компромат на Путина через Украину

ФБР собирает компрометирующие материалы на президента России Владимира Путина. Об этом сообщил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Филип Джиральди в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он отметил, что в каждом посольстве Соединенных Штатов имеется офис ФБР. Джиральди выразил мнение, что сотрудники бюро проводят расследование для генерального прокурора США Меррика Гарланда и собирают компромат на российского лидера. Для этого, отметил экс-аналитик ЦРУ, они тесно сотрудничают с правоохранительными органами Украины.

В то же время Джиральди допустил, что другой задачей ФБР является слежка за властями Украины, чтобы выяснить, что Киев скрывает от Вашингтона.

Ранее Филип Джиральди заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора признать неспособность его страны одержать победу в противостоянии с Россией. По его словам, американские власти не стремятся к мирному разрешению конфликта, предпочитая поощрять украинского лидера в его провокациях.