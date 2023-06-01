Обозреватель Гейнс: Вашингтону не следовало вмешиваться в конфликт на Украине

Власти США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине, им следовало бы сосредоточиться на проблемах в своей стране. Такое мнение выразил американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс в беседе с Youtube-каналом Valuetainment.

Он напомнил, что Украина входила в состав СССР, но многие люди этого не осознают. По мнению Гейнса, американцам будет легче понять, если сравнить события на Украине с теоретическим вторжением Китая в Мексику. Если бы это произошло, то Вашингтон незамедлительно отправился бы в Мексику, «чтобы выгнать этих китайцев», отметил обозреватель. «По сути, именно так и произошло с русскими, Украиной и НАТО», — заявил он.

По словам Гейнса, российский президент Владимир Путин предостерегал украинскую сторону от контактов с НАТО, предупреждая, что альянс «лучше не пускать», поскольку это приведет к проблемам. Он подчеркнул, что решения Путина продиктованы стремлением «защитить свою страну, защитить национальную безопасность».

Ранее глава России обвинил НАТО в обмане, а также в попытке притянуть к себе Украину. «Мало того, что нас обманули и сказали, что не будет никакого движения НАТО на Восток, здесь еще и до Украины добрались», — заявил Путин.