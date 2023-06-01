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07:51, 1 июня 2023Мир

Пентагон помешал передаче МУС данных о «преступлениях России» на Украине

Посол США: Пентагон помешал передать МУС данные о «преступлениях России» на Украине

Фото: Jason Reed / Reuters

Министерство обороны США блокирует усилия правительства по передаче доказательств возможных «военных преступлений России» на Украине в Международный уголовный суд (МУС), рассказала законодателям Бет Ван Шаак, посол по особым поручениям Госдепартамента по вопросам глобального уголовного правосудия. Об этом пишет NBC News.

На слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям дипломат заявил: Пентагон продолжает препятствовать сотрудничеству США с Гаагским судом в его расследовании предполагаемых злодеяний на Украине. Как предполагает NBC News, причина — в том, что Пентагон опасается, будто сотрудничество с МУС приведет к преследованию американских военнослужащих, дислоцированных за рубежом. Об этом же в марте писала газета NYT.

Ван Шаак со своей стороны заверила, что передача Гаагскому суду соответствующей информации не приведет к потенциальным юридическим рискам для американских войск. Она также пообещала бороться с любыми подобными попытками со стороны прокуроров.

Более того, в 2017 году МУС уже начинал расследование данных о преступлениях США в Афганистане. Администрация экс-президента страны Дональда Трампа немедленно выразила возмущение и наложила санкции на судебного прокурора. Позднее представители суда объявили, что дело против американских войск в Афганистане «получит более низкий приоритет».

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    Виктория Кондратьева
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