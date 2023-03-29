Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:22, 29 марта 2023Мир

Власти США испугались «эффекта бумеранга» из-за трибунала по России

NYT: США опасаются, что суд против России станет прецедентом для преследования американцев

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Посол Госдепа по вопросам глобального уголовного правосудия США Бет Ван Шаак рассказала, что администрация президента страны Джо Байдена поддерживает идею создания международного трибунала, в котором Вашингтон и другие союзники Киева будут помогать украинским прокурорам возбуждать дела против российских граждан и расследовать их действия в рамках конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

Однако Ван Шаак также признала, что Вашингтон не хотел бы создавать прецедент, который мог бы поспособствовать созданию аналогичного трибунала для преследования американнцев. В результате такого «эффекта бумеранга» под суд могут попасть и власти США, если их обвинят в военных преступлениях и незаконных вторжениях в другие страны.

Кроме того, NYT поговорила со специалистами в области права, чтобы выяснить, как может выглядеть гибридный суд против России. Собеседники издания считают, что он мог бы включать как украинских, так и иностранных судей. Он также мог бы собираться за пределами зоны боевых действий, в том числе в Гааге. Впрочем, идею такого трибунала уже подвергли критике, в том числе за то, что он может быть неэффективным.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател ранее также заявил, что Вашингтон выступает за учреждение специального трибунала по Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Правительство Казахстана сложило полномочия
Газонасосную станцию в Белгороде атаковал беспилотник ВСУ
В России начались учения с комплексами «Ярс»
Опубликованы уникальные фото татуировок пленных бойцов «Азова»
Обвиняемого в заказном убийстве разработчика корабля «Буран» освободили из СИЗО
Появились подробности о выпрыгнувшем из окна школы российском ребенке
Россия обвинила США в очередном нарушении ДСНВ
Сбитая автобусом женщина выжила благодаря призраку мужа
Власти США испугались «эффекта бумеранга» из-за трибунала по России
Ребенок облизал поручень в московском метро и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.