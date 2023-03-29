Власти США испугались «эффекта бумеранга» из-за трибунала по России

NYT: США опасаются, что суд против России станет прецедентом для преследования американцев

Посол Госдепа по вопросам глобального уголовного правосудия США Бет Ван Шаак рассказала, что администрация президента страны Джо Байдена поддерживает идею создания международного трибунала, в котором Вашингтон и другие союзники Киева будут помогать украинским прокурорам возбуждать дела против российских граждан и расследовать их действия в рамках конфликта на Украине. Об этом пишет газета The New York Times.

Однако Ван Шаак также признала, что Вашингтон не хотел бы создавать прецедент, который мог бы поспособствовать созданию аналогичного трибунала для преследования американнцев. В результате такого «эффекта бумеранга» под суд могут попасть и власти США, если их обвинят в военных преступлениях и незаконных вторжениях в другие страны.

Кроме того, NYT поговорила со специалистами в области права, чтобы выяснить, как может выглядеть гибридный суд против России. Собеседники издания считают, что он мог бы включать как украинских, так и иностранных судей. Он также мог бы собираться за пределами зоны боевых действий, в том числе в Гааге. Впрочем, идею такого трибунала уже подвергли критике, в том числе за то, что он может быть неэффективным.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател ранее также заявил, что Вашингтон выступает за учреждение специального трибунала по Украине.