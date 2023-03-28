В США призвали учредить международный трибунал по Украине

Представитель Госдепа США Пател призвал учредить международного трибунала по Украине

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон выступает за учреждение специального трибунала по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

На регулярном брифинге для журналистов Пател заявил, что США поддерживают создание с«пециального трибунала по преступлению агрессии против Украины в форме международного суда, коренящегося в судебной системе Украины и включающего международные элементы».

По мнению представителя Госдепа, подобный суд получил бы международную поддержку, особенно от европейских партнеров США. В идеале, он должен базироваться не на Украине, а в одной из стран Европы.