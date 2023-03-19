Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:09, 19 марта 2023Бывший СССР

Песков допустил проведение трибунала по преступлениям Украины

Песков заявил, что фиксируемые СК РФ преступления Киева могут лечь в основу трибунала

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Преступления Киева могут заложить фундамент для проведения соответствующего трибунала, допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Мы знаем, что ведется работа Следственным комитетом. Тщательно фиксируются все преступления киевского режима. Ведется очень напряженная, скрупулезная, кропотливая работа. Материалы, которые, безусловно, смогут лечь в основу такого трибунала», — заявил он.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать суд над украинскими военными преступниками. Он отметил, что Запад готовит международные судебные органы для привлечения России к ответственности, в связи с чем нужно подготовить ответные действия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали о долгом диалоге Путина и Герасимова в штабе спецоперации
Песков объяснил передвижение Путина по Мариуполю за рулем
В Кремле рассказали о спонтанных перемещениях Путина по Мариуполю
Песков допустил проведение трибунала по преступлениям Украины
Малайзия захотела запустить в Россию прямые рейсы
Песков описал детали визита Путина в Мариуполь
В Кремле раскрыли дату поездки Путина в Мариуполь
Подготовку к погрузке ракеты в подлодку «Генералиссимус Суворов» сняли на видео
Устюгов упал во время скиатлона на чемпионате России по лыжным гонкам
Капитан «Спартака» пропустит мартовские матчи сборной России из-за травмы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.