Песков допустил проведение трибунала по преступлениям Украины

Песков заявил, что фиксируемые СК РФ преступления Киева могут лечь в основу трибунала

Преступления Киева могут заложить фундамент для проведения соответствующего трибунала, допустил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Мы знаем, что ведется работа Следственным комитетом. Тщательно фиксируются все преступления киевского режима. Ведется очень напряженная, скрупулезная, кропотливая работа. Материалы, которые, безусловно, смогут лечь в основу такого трибунала», — заявил он.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин предложил создать суд над украинскими военными преступниками. Он отметил, что Запад готовит международные судебные органы для привлечения России к ответственности, в связи с чем нужно подготовить ответные действия.