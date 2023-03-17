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19:24, 17 марта 2023Силовые структуры

Бастрыкин предложил создать суд над украинскими военными преступниками

Глава СК РФ предложил создать международный суд над украинскими военными преступниками

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин выступил с инициативой создать международный судебный орган для привлечения к ответственности украинских военных преступников. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Запад готовит международные судебные органы для привлечения России к ответственности, в связи с этим СКР совместно с Министерством юстиции следует начать аналогичную работу.

«Четко понять статус тех судов, которые могут быть созданы в ответ для привлечения военных преступников на Украине к международной уголовной ответственности. Понять, какие страны, если это будет международный трибунал, войдут в состав», — предложил он в ходе заседания коллегии Минюста.

Бастрыкин указал на необходимость также продумать регламент гипотетического органа, чтобы «быть готовыми к ответу».

В феврале Бастрыкин рассказал, что представители Вооруженных сил Украины отрубают головы погибшим наемникам, чтобы их не смогли опознать, и таким образом скрывают их данные.

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Варвара Кошечкина
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