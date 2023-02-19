Бастрыкин рассказал об отрубающих головы наемникам представителях ВСУ

Глава СК России Бастрыкин заявил, что представители ВСУ отрубают головы погибшим наемникам

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрубают головы погибшим наемникам, чтобы их не смогли опознать, и таким образом скрывают их данные. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Он заявил, что украинские военные, чтобы скрыть данные о личности иностранцев и осложнить опознание их тел, отсекают им кисти и головы.

Глава СК уточнил, что несколько таких тел были обнаружены в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По записям в мобильных телефонах удалось установить, что они принадлежат польским наемникам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход специальной военной операции. В то же время он отметил, что наличие наемников в армии Украины может затянуть СВО. Кроме того, подобное положение дел может причинить больше страданий народу Украины, добавил Песков.