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21:25, 19 февраля 2023Силовые структуры

Бастрыкин рассказал об отрубающих головы наемникам представителях ВСУ

Глава СК России Бастрыкин заявил, что представители ВСУ отрубают головы погибшим наемникам
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Global Look Press

Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) отрубают головы погибшим наемникам, чтобы их не смогли опознать, и таким образом скрывают их данные. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин.

Он заявил, что украинские военные, чтобы скрыть данные о личности иностранцев и осложнить опознание их тел, отсекают им кисти и головы.

Глава СК уточнил, что несколько таких тел были обнаружены в зоне проведения специальной военной операции (СВО). По записям в мобильных телефонах удалось установить, что они принадлежат польским наемникам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход специальной военной операции. В то же время он отметил, что наличие наемников в армии Украины может затянуть СВО. Кроме того, подобное положение дел может причинить больше страданий народу Украины, добавил Песков.

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Марина Совина
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