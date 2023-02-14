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12:57, 14 февраля 2023Мир

Песков высказался об иностранных наемниках в рядах ВСУ

Дмитрий Песков: наличие иностранных наемников в рядах ВСУ не изменит ход СВО
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Наличие иностранных наемников в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) не изменит ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«То, что наши военные на передовой слышат иностранную речь, иностранных наемников — это не секрет, это не событие последних дней, это уже давно происходит. Способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно», — сказал он.

При этом Песков добавил, что наличие наемников в украинской армии может затянуть СВО и причинить больше страданий народу этой страны.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что в части ВСУ в Харькове и области прибывают иностранцы из Польши и Западной Европы. По его словам, их подвозят к воинским частям на гражданских автобусах с европейскими номерными знаками.

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Варвара Кошечкина
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