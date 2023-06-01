Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:52, 1 июня 2023Силовые структуры

В России выросло число уголовных дел о терроризме за счет поджогов военкоматов

Верховный суд России констатировал рост уголовных дел о терроризме за два последних года
Начало событий в новости Верховный суд России предложил расширить подсудность дел о терроризме

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России за два последних года выросло число уголовных дел о терроризме, рассмотренных судами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, озвученные на Пленуме Верховного суда России.

Четырьмя окружными военными судами было рассмотрено в 2020 году 414 уголовных дел о преступлениях террористической направленности в отношении 487 человек. В 2021 году — было уже 505 дел в отношении 587 подсудимых. В 2022 году — 612 дел в отношении 687 обвиняемых.

На рост террористических дел повлияло то, что следственные органы стали квалифицировать поджоги военкоматов по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ранее их относили к менее тяжкому составу преступлений по статье об умышленной порче или уничтожении имущества.

Ранее 1 июня сообщалось, что Верховный суд предлагает расширить подсудность уголовных дел о терроризме на все окружные и флотские военные суды, чтобы снизить нагрузку на судей четырех судов, которые сейчас рассматривают эту категорию дел, а также сократить бюджетные расходы на их командировки и сроки рассмотрения дел. Рассмотрение таких дел потребовало значительных финансовых затрат на проезд и проживание судей, а также другие издержки — 122 миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости
    Глава парламента Чечни обратился к Пригожину с предупреждением
    Появились новые данные об уникальном сервисе для российских школьников
    В Госдуме раскритиковали идею ежегодных выплат семьям ко Дню защиты детей
    София Ротару прервала общение с Лаймой Вайкуле из-за «длинного языка» артистки
    Объявленного в розыск журналиста Попкова обвинили в теракте в Петербурге
    Стало известно об ударе ВСУ по Белгородской области из ракетного комплекса C-200
    Десятки горящих маршруток в Подмосковье попали на видео
    Названа предварительная причина пожара с 37 автобусами и маршрутками под Москвой
    Россиянам раскрыли способы выбрать надежных продавцов на маркетплейсах
    Первый iPhone с «монобровью» получит iOS 17
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.