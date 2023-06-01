В России выросло число уголовных дел о терроризме за счет поджогов военкоматов

Верховный суд России констатировал рост уголовных дел о терроризме за два последних года

В России за два последних года выросло число уголовных дел о терроризме, рассмотренных судами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные, озвученные на Пленуме Верховного суда России.

Четырьмя окружными военными судами было рассмотрено в 2020 году 414 уголовных дел о преступлениях террористической направленности в отношении 487 человек. В 2021 году — было уже 505 дел в отношении 587 подсудимых. В 2022 году — 612 дел в отношении 687 обвиняемых.

На рост террористических дел повлияло то, что следственные органы стали квалифицировать поджоги военкоматов по соответствующим статьям Уголовного кодекса. Ранее их относили к менее тяжкому составу преступлений по статье об умышленной порче или уничтожении имущества.

Ранее 1 июня сообщалось, что Верховный суд предлагает расширить подсудность уголовных дел о терроризме на все окружные и флотские военные суды, чтобы снизить нагрузку на судей четырех судов, которые сейчас рассматривают эту категорию дел, а также сократить бюджетные расходы на их командировки и сроки рассмотрения дел. Рассмотрение таких дел потребовало значительных финансовых затрат на проезд и проживание судей, а также другие издержки — 122 миллиона рублей.