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10:45, 1 июня 2023Силовые структуры

Верховный суд России предложил расширить подсудность дел о терроризме

Верховный суд предложил передать дела о терроризме всем окружным и флотским военным судам

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Верховный суд (ВС) России предлагает расширить подсудность уголовных дел о терроризме на все окружные и флотские военные суды, чтобы снизить нагрузку на судей четырех судов, которые сейчас рассматривают эту категорию дел, а также сократить бюджетные расходы на их командировки и сроки рассмотрения дел. Об этом сообщает РАПСИ.

Соответствующие изменения содержат подготовленные ВС законопроекты, представленные на рассмотрение Пленума.

В пояснительной записке отмечается рост числа дел о преступлениях, связанных с террористической деятельностью, рассмотренных 1-м Восточным, 2-м Западным, Центральным и Южным окружными военными судами.

В 2018 году они вынесли приговоры по 275 делам в отношении 375 человек, в 2022 году — 612 дел в отношении 687 фигурантов. Причем их рассмотрение потребовало значительных финансовых затрат на проезд и проживание судей, а также другие издержки — 122 миллиона рублей.

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    Любовь Ширижик
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