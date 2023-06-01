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10:43, 1 июня 2023Ценности

Российская стилистка назвала самые модные джинсы на лето

Российская стилистка Надежда Иванова назвала джинсы с заниженной талией модными на лето

Фото: Isabela Kronemberger / Unsplash

Российская стилистка Надежда Иванова назвала самые модные джинсы на лето 2023 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, на данный момент актуален стиль ретро. В связи с этим Иванова посоветовала присмотреться к моделям с заниженной талией, джинсам-парашютам или карго из денима. Вдобавок она отметила джинсы-варенки. «Дизайнеры долго предлагали цвет темно-синий, но теперь они снова демонстрируют более выбеленные джинсы с размытым рисунком», — пояснила специалистка.

Кроме того, в тренде оказались варианты с вышивкой, кружевами, а также разных фактур. «Например, передняя часть будет из темного денима, а задняя — из более светлого. Также могут быть лампасы из другого оттенка», — уточнила Иванова.

В заключение собеседница издания предложила сочетать джинсы с майкой алкоголичкой белого цвета, различными бюстье и укороченными топами.

В мае стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам три необходимые вещи для стильного образа на лето 2023 года. В первую очередь специалистка порекомендовала женщинам обратить внимание на льняные костюмы.

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    Мария Винар
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