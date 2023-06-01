Российская стилистка назвала самые модные джинсы на лето

Российская стилистка Надежда Иванова назвала джинсы с заниженной талией модными на лето

Российская стилистка Надежда Иванова назвала самые модные джинсы на лето 2023 года. Соотвествующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

По словам эксперта, на данный момент актуален стиль ретро. В связи с этим Иванова посоветовала присмотреться к моделям с заниженной талией, джинсам-парашютам или карго из денима. Вдобавок она отметила джинсы-варенки. «Дизайнеры долго предлагали цвет темно-синий, но теперь они снова демонстрируют более выбеленные джинсы с размытым рисунком», — пояснила специалистка.

Кроме того, в тренде оказались варианты с вышивкой, кружевами, а также разных фактур. «Например, передняя часть будет из темного денима, а задняя — из более светлого. Также могут быть лампасы из другого оттенка», — уточнила Иванова.

В заключение собеседница издания предложила сочетать джинсы с майкой алкоголичкой белого цвета, различными бюстье и укороченными топами.

В мае стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам три необходимые вещи для стильного образа на лето 2023 года. В первую очередь специалистка порекомендовала женщинам обратить внимание на льняные костюмы.