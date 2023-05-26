Стилистка назвала россиянкам три необходимые вещи для стильного образа на лето

Стилистка Диана Плиско посоветовала россиянкам присмотреться к льняным костюмам на лето

Стилистка-имиджмейкер Диана Плиско назвала россиянкам три необходимые вещи для стильного образа на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

В первую очередь специалистка посоветовала женщинам присмотреться к льняным костюмам. «Комплект может состоять из рубашки-оверсайз как с коротким рукавом, так и с длинным и шорт на резинке», — объяснила она.

Кроме того, в грядущем жарком сезоне будут актуальны майки-алкоголички, джинсовые шорты или шорты-бермуды (прямые или немного расклешенные шорты — прим. «Ленты.ру»). В первом случае Плиско пояснила, что данный предмет гардероба может быть классических или более ярких тонов.

Ранее российский стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь лета, которая является нетипичной для теплого сезона. Эксперт порекомендовал подписчикам обратить внимание на ковбойские сапоги, которые были особенно популярны у гостей прошедшего музыкального фестиваля Coachella.