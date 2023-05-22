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10:45, 22 мая 2023Ценности

Стилист Рогов назвал нетипичную для лета модную обувь

Стилист Александр Рогов назвал ковбойские сапоги самой модной обувью лета

Фото: Don Arnold / WireImage / Getty Images

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь лета, которая является нетипичной для теплого сезона. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале.

Модный эксперт порекомендовал подписчикам обратить внимание на ковбойские сапоги, которые были особенно популярны у гостей прошедшего музыкального фестиваля Coachella. По мнению автора публикации, лучше всего данная модель обуви смотрится со спортивной одеждой, среди которой баскетбольные шорты, оверсайз-майки и джинсовые вещи.

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В качестве примера Рогов привел несколько фотографий, на которых девушки позируют в упомянутых нарядах. Так, одну из моделей запечатлели в синем топе и шортах бренда Adidas того же цвета в сочетании с зелеными высокими ковбойскими сапогами и кепкой.

Ранее российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала самые модные платья для выпускного вечера. Специалист посоветовала присмотреться к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По ее словам, также будут в тренде облегающие фасоны.

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Майя Пономаренко
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