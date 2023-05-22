Стилист Рогов назвал нетипичную для лета модную обувь

Стилист Александр Рогов назвал ковбойские сапоги самой модной обувью лета

Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную обувь лета, которая является нетипичной для теплого сезона. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале.

Модный эксперт порекомендовал подписчикам обратить внимание на ковбойские сапоги, которые были особенно популярны у гостей прошедшего музыкального фестиваля Coachella. По мнению автора публикации, лучше всего данная модель обуви смотрится со спортивной одеждой, среди которой баскетбольные шорты, оверсайз-майки и джинсовые вещи.

В качестве примера Рогов привел несколько фотографий, на которых девушки позируют в упомянутых нарядах. Так, одну из моделей запечатлели в синем топе и шортах бренда Adidas того же цвета в сочетании с зелеными высокими ковбойскими сапогами и кепкой.

Ранее российский стилист и имиджмейкер Мария Абабкова назвала самые модные платья для выпускного вечера. Специалист посоветовала присмотреться к нарядам с разнообразными вырезами и разрезами. По ее словам, также будут в тренде облегающие фасоны.