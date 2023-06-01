Заподозренный ФСБ в подготовке теракта на железной дороге арестован судом

Ъ: суд арестовал докера из порта Ванино по делу о подготовке теракта на железной дороге

Городской суд Советской Гавани Хабаровского края арестовал на два месяца 29-летнего докера стивидорной компании в порту Ванино Вячеслава Михалева, которого ФСБ подозревает в подготовке теракта на железной дороге. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Санкция была выдана судом еще 30 мая, однако известно об этом стало 1 июня. Мужчину задержали неделю назад после того, как оперативники ФСБ узнали о готовящейся диверсии. Против него возбуждено уголовное дело по статье 205.5 УК РФ («Участие в террористической организации»).

По данным спецслужб, Михалев в октябре 2022 года вступил в запрещенную на территории России террористическую организацию «Легион "Свобода России"». Он намеревался вывести из строя железнодорожные пути на участке Комсомольск-на-Амуре — Советская Гавань. При обыске у него нашли снаряжение, карты, планы и схемы местности. В его телефоне была переписка с куратором из легиона.