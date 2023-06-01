Кремль оценил решение главы одного из комитетов Госдумы уйти с должности

Песков о решении Хубезова уйти с должности ради поездок на СВО: заслуживает восхищения

Решение депутата Дмитрия Хубезова уйти с должности главы комитета Госдумы по охране здоровья ради поездок в зону специальной военной операции (СВО) заслуживает восхищения. Так поступок парламентария оценил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля отметил, что первый раз слышит об этом решении, однако добавил, что, если дальнейшие планы Хубезова касаются помощи в зоне спецоперации, то это достойно восхищения.

«А что касается дальнейших планов упомянутого депутата, разумеется, если это будет как-то связано с поддержкой, с системной поддержкой СВО, это тоже будет заслуживать восхищения», — пояснил Песков, добавив, что все, кто помогают СВО и ее участникам заслуживают восхищения.

О решении Хубезова покинуть должность главы комитета Госдумы по охране здоровья стало известно 31 мая. Парламентарий сам попросил освободить себя от занимаемой должности. Свое решение он объяснил тем, что часто ездит в зону спецоперации.