Глава одного из комитетов Госдумы ушел с должности из-за поездок на СВО

Глава комитета Думы по здоровью Хубезов ушел с должности из-за поездок в зону спецоперации

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ушел с должности из-за поездок в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что депутат сам попросил освободить себя от занимаемой должности. Свое решение он объяснил тем, что часто ездит в зону спецоперации.

На свое место парламентарий порекомендовал заместителя главы комитета Госдумы по охране здоровья Бадму Башанкаева.

В марте 2023 года мэр Воркуты Ярослав Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону спецоперации. Он объявил, что ради этой цели готов оставить пост. Отмечалось. что глава Коми поддержал решение мэра.