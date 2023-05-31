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19:22, 31 мая 2023Россия

Глава одного из комитетов Госдумы ушел с должности из-за поездок на СВО

Глава комитета Думы по здоровью Хубезов ушел с должности из-за поездок в зону спецоперации

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов ушел с должности из-за поездок в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает РБК.

Уточняется, что депутат сам попросил освободить себя от занимаемой должности. Свое решение он объяснил тем, что часто ездит в зону спецоперации.

На свое место парламентарий порекомендовал заместителя главы комитета Госдумы по охране здоровья Бадму Башанкаева.

В марте 2023 года мэр Воркуты Ярослав Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону спецоперации. Он объявил, что ради этой цели готов оставить пост. Отмечалось. что глава Коми поддержал решение мэра.

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    Никита Абрамов
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