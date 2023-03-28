Мэр российского города объявил об уходе с поста ради службы в зоне СВО

Мэр Воркуты Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону проведения СВО

Мэр Воркуты Республики Коми Ярослав Шапошников решил отправиться служить по контракту в зону специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили ТАСС в администрации российского города.

Он объявил, что ради этой цели готов оставить пост. Также Шапошников отметил, что в ближайшее время подпишет соответствующий контракт с Минобороны.

Мэр подчеркнул, что его решение уже поддержал глава Коми Владимир Уйба. «По администрации информация уже пошла, <...> пять человек согласились встать со мной рядом. Решение принято осознанно», — разъяснил Шапошников.