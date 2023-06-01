Названа любимая обувь зарубежных знаменитостей

Page Six: ботинки Dr Martens на платформе оказались любимыми у иностранных знаменитостей

Журналисты Page Six назвали любимую обувь зарубежных знаменитостей. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Выяснилось, что иностранные звезды на протяжении нескольких лет регулярно появляются на публике в ботинках бренда Dr. Martens Jadon Boots. Отмечается, что от других моделей обуви марки данную пару отличает гладкая черная кожа и массивная платформа. Стоимость упомянутого изделия начинается от 183 долларов (15 тысяч рублей).

Среди именитых личностей, появлявшихся на публике в упомянутых ботинках, оказались супермодель Белла Хадид, певица Оливия Родриго, рэперы Lil Nas X и Machine Gun Kelly, а также манекенщица Кайя Гербер, актриса Меган Фокс и другие.

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