Названа любимая обувь зарубежных знаменитостей
Журналисты Page Six назвали любимую обувь зарубежных знаменитостей. Соответствующий материал появился на сайте издания.
Выяснилось, что иностранные звезды на протяжении нескольких лет регулярно появляются на публике в ботинках бренда Dr. Martens Jadon Boots. Отмечается, что от других моделей обуви марки данную пару отличает гладкая черная кожа и массивная платформа. Стоимость упомянутого изделия начинается от 183 долларов (15 тысяч рублей).
Среди именитых личностей, появлявшихся на публике в упомянутых ботинках, оказались супермодель Белла Хадид, певица Оливия Родриго, рэперы Lil Nas X и Machine Gun Kelly, а также манекенщица Кайя Гербер, актриса Меган Фокс и другие.
Ранее российский стилист Александр Рогов назвал самый модный фасон юбок на весну 2023 года. Специалист отметил, что в текущем сезоне оказались актуальны джинсовые юбки длины макси, которые можно сочетать с рубашками, жилетами и топами из денима, объемными пиджаками и кожаными куртками.