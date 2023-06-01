У ЕАО появился свой гастрономический бренд

Гастрономическим брендом ЕАО стал шницель по-биробиджански

В Еврейской автономной области (ЕАО) выбрали свой гастрономический бренд: достопримечательностью российского региона стал шницель по-биробиджански. Как уточняет со ссылкой на пресс-службу правительства региона ТАСС, шницель уже получил официальный статус гастрономического бренда региона.

«"Шницель по-биробиджански" теперь официальный гастрономический бренд ЕАО. Местное географическое указание зарегистрировано впервые в истории ЕАО», — подчеркнули в сообщении пресс-службы, пояснив, что географическое указание — обозначение, которое размещают на товарах, произведенных в определенном географическом регионе и обладающих свойствами или репутацией, обусловленными местом происхождения.

Отмечается, что шницель по-биробиджански, рецепт которого создал собиравший рецепты еврейских блюд шеф-повар Яков Блехман, уже давно считается визитной карточкой города.

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