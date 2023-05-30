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17:33, 30 мая 2023Моя страна

Владимирские авторы победили в конкурсе сувениров

Авторы из Владимира победили в межрегиональном конкурсе сувениров

Фото: high fliers / Shutterstock / Fotodom

Владимирские авторы победили в I Межрегиональном конкурсе «Туристский сувенир Золотого кольца». Об этом сообщает KP.RU.

На конкурс было подано более 100 заявок. В нем приняли участие авторы и производители туристических сувениров из Владимира, Иванова, Костромы, Переславля-Залесского, Ростова, Суздаля, Углича, Ярославля, Московской области.

В число победителей и призеров конкурса вошло четыре работы владимирских авторов, а также мастеров из Суздаля и Киржача. Гран-при в номинации «Гастрономический сувенир» получила жительница города Киржач Татьяна Мараева с сувениром «Шоколад Владимирского края». Второе место в этой номинации заняла основатель «Музея непридуманных историй» во Владимире Татьяна Пикунова с работой «Подарочный тубус с чаем и магнитом». Третье место занял житель Владимира Александр Горев с ремесленным печатным пряником.

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В категории до трех тысяч рублей второе место занял «Купец Огурец, Боярыня Рябина, Княжна Вишня» владимирца Артема Петриченко. А в номинации «Полиграфический сувенир» в категории до трех тысяч рублей приз за первое место получил Валерий Царев с сувениром «Путеводитель по Суздалю».

Помимо этого, победителем в номинации «Декоративно-прикладной сувенир Золотого кольца» в категории до трех тысяч рублей единогласным решением жюри была признана владимирская компания «Успех» за сувенир «Кубик Рубика с авторскими иллюстрациями».

Ранее сообщалось, что во Владимире в понедельник, 29 мая, специалисты приступили к реставрации Золотых ворот. Работы планируется завершить к 2025 году.

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