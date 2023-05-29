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13:45, 29 мая 2023Моя страна

Во Владимире началась реставрация Золотых ворот

Реставрация Золотых ворот началась во Владимире, работы завершат к концу 2025 года

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Во Владимире в понедельник, 29 мая, специалисты приступили к реставрации Золотых ворот. Как уточняет KP.RU, уже сегодня будет демонтирована военно-историческая экспозиция.

По данным издания, все экспонаты на время проведения работ переместятся в фонды музея, а диораму — законсервируют. Отмечается, что реставрация Золотых работ займет более двух лет. Работы планируется завершить к 2025 году.

Заниматься реставрацией памятника будет тюменская компания «Дизайн-2000», которая в прошлом выиграла организованные Минкультом России торги. Специалисты компании ранее отреставрировали Спасскую церковь и Троицкий монастырь в Тюмени, а также Покровский собор в Тобольске и другие крупные объекты.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге отреставрируют Дом с башней, который расположен в районе вокзала на улице Свердлова.

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    Варвара Кошечкина
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