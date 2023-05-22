В Екатеринбурге отреставрируют Дом с башней у вокзала

В Екатеринбурге отреставрируют Дом с башней у вокзала на улице Свердлова

В Екатеринбурге отреставрируют Дом с башней, который расположен в районе вокзала на улице Свердлова. Соответствующую информацию публикует KP.RU со ссылкой на управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения, находится рядом с Домом культуры Железнодорожников. Данный дом построили в 1954 году.

Выяснилось, что в упомянутом доме с башней разрешили заменить пол, облицовку, а также металлические ограждения лестничных маршей и деревянные окна. Кроме того, в нем заново проведут отделку помещений и установят бетонные ступени вместе с розеточной разводкой.

Ранее в Крыму отреставрировали средневековый православный храм Святого Дмитрия Солунского. Указывается, что реставрационные работы продолжались на протяжении целого года, восстановить объект помогли специалисты «Коневских реставрационных мастерских» из Санкт-Петербурга.

