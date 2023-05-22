Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:13, 23 мая 2023Моя страна

В Екатеринбурге отреставрируют Дом с башней у вокзала

В Екатеринбурге отреставрируют Дом с башней у вокзала на улице Свердлова

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге отреставрируют Дом с башней, который расположен в районе вокзала на улице Свердлова. Соответствующую информацию публикует KP.RU со ссылкой на управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области.

Здание, которое является объектом культурного наследия регионального значения, находится рядом с Домом культуры Железнодорожников. Данный дом построили в 1954 году.

Выяснилось, что в упомянутом доме с башней разрешили заменить пол, облицовку, а также металлические ограждения лестничных маршей и деревянные окна. Кроме того, в нем заново проведут отделку помещений и установят бетонные ступени вместе с розеточной разводкой.

Ранее в Крыму отреставрировали средневековый православный храм Святого Дмитрия Солунского. Указывается, что реставрационные работы продолжались на протяжении целого года, восстановить объект помогли специалисты «Коневских реставрационных мастерских» из Санкт-Петербурга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области отменили режим контртеррористической операции
Раскрыты подробности жизни звезды фильма «Она — мужчина» после психбольницы
В ДНР рассказали о желании ВСУ разрушить Артемовск
Европейская страна выступила за участие российских спортсменов в турнирах
Ядовитое облако появилось над российским городом
Акция протеста продавцов у офиса Wildberries в Москве попала на видео
Раскрыты обязанности нового замглавы МИД России Сергея Бутина
ФСБ попросила продлить на три месяца арест американскому журналисту Гершковичу
Фанаты высмеяли в сети Ольгу Бузову за трусы в сумке
Шольц назвал желаемые итоги конфликта на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.