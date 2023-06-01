Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:24, 1 июня 2023Моя страна

В Ингушетии пройдет фестиваль бейсджампинга

В Ингушетии в честь открытия летнего сезона пройдет фестиваль бейсджампинга

Фото: Salienko Evgenii / Shutterstock / Fotodom

В Ингушетии на курорте «Армхи» 10 июня откроют летний туристический сезон, в честь которого пройдет фестиваль бейсджампинга. Об этом сообщает ТАСС.

«Это событие станет значимым для всей республики и знаменует начало ярких и запоминающихся приключений этого лета. Одним из главных событий первых дней станет Фестиваль бейсджампинга в Джейрахском районе, который пройдет в единственном в стране клубе бейсджампинга "Легенды гор" имени Глеба Вореводина», — сообщили в пресс-службе комитета по туризму Ингушетии.

Посетителей ждет культурно-развлекательная программа: концерт исполнителей ингушской эстрады, выставки изделий народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, конкурсы для детей и взрослых.

Для гостей также пройдет конкурс «Шик шашлык», участники которого смогут продемонстрировать свои навыки приготовления самого сокровенного рецепта шашлыка и побороться за главный приз.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    «Лаборатория Касперского» выявила неизвестную целевую атаку на iOS-устройства
    Командир «Ахмата» рассказал о ходе освобождения Марьинки в ДНР
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    Парик слетел с головы популярной телеведущей в прямом эфире
    Сенатор сообщил о подготовке предложений для международного трибунала по Украине
    Европа начала искать покупателей для неиспользованного топлива
    ЕС смягчил ряд ограничений из 11 пакета санкций
    Названы способы избавиться от боли в спине за 10 минут
    Блинкен призвал НАТО нарастить поддержку Киева для успеха контрнаступления
    Объяснено прекращение боевой службы атомной подлодки «Дмитрий Донской»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.