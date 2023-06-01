В Ингушетии пройдет фестиваль бейсджампинга

В Ингушетии в честь открытия летнего сезона пройдет фестиваль бейсджампинга

В Ингушетии на курорте «Армхи» 10 июня откроют летний туристический сезон, в честь которого пройдет фестиваль бейсджампинга. Об этом сообщает ТАСС.

«Это событие станет значимым для всей республики и знаменует начало ярких и запоминающихся приключений этого лета. Одним из главных событий первых дней станет Фестиваль бейсджампинга в Джейрахском районе, который пройдет в единственном в стране клубе бейсджампинга "Легенды гор" имени Глеба Вореводина», — сообщили в пресс-службе комитета по туризму Ингушетии.

Посетителей ждет культурно-развлекательная программа: концерт исполнителей ингушской эстрады, выставки изделий народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства, конкурсы для детей и взрослых.

Для гостей также пройдет конкурс «Шик шашлык», участники которого смогут продемонстрировать свои навыки приготовления самого сокровенного рецепта шашлыка и побороться за главный приз.