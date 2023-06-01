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13:43, 1 июня 2023Моя страна

Второй сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская» начнется 3 июня

В Нижнем Новгороде пройдет второй сезон фестиваля «Гастрономическая Рождественская»

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Летом 2023 года в Нижнем Новгороде пройдет второй сезон ресторанного фестиваля «Гастрономическая Рождественская». Об этом «Комсомольской правде» рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль начнется уже 3 июня. Каждую субботу с 12:00 до 22:00 туристы и местные жители смогут поучаствовать в мастер-классах, попробовать специальные сеты и позиции в меню, а также провести время на летних верандах.

Собеседники издания также рассказали, что в этом году территория фестиваля заметно увеличится. «Теперь она охватывает участок от улицы Широкой до площади Благовещенской, включая сквер на площади Маркина», — добавили они.

Ранее в июне сообщалось, что в Еврейской автономной области (ЕАО) выбрали свой гастрономический бренд. В пресс-службе местного правительства заявили, что достопримечательностью региона стал шницель по-биробиджански.

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    Фариза Бацазова
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