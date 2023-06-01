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07:08, 1 июня 2023Из жизни

Посетители музея разглядели айфон на картине 1882 года

Любители искусства обнаружили айфон на гравюре 1882 года с шотландским поэтом

Изображение: Hulton Archive / Getty Images

Любители искусства разглядели айфон на музейной гравюре 1882 года. Об этом сообщает Daily Star.

Гравюра авторства Р. Джози и Джеймса Арчера под названием «Обручение Бернса и Хайленд Мэри», принадлежит нью-йоркскому музею искусства The Met. На ней изображен момент помолвки между знаменитым шотландским поэтом Робертом Бернсом и его возлюбленной Мэри Кэмпбелл, также известной как Хайленд Мэри. Именно на этой картине посетители музея обнаружили похожий на смартфон предмет.

Влюбленные стоят на берегу реки Айр и смотрят друг другу в глаза, при этом каждый из них держится одной рукой за продолговатый темный предмет со скругленными уголками, который напоминает раннюю модель айфона.

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Многих поклонников искусства и поэзии эта загадочная деталь заставила задуматься о том, не был ли шотландский поэт или один из авторов гравюры путешественником во времени: ведь первый айфон появился лишь через 125 лет после создания картины.

Однако присутствие загадочного предмета на старинной гравюре имеет более простое объяснение. Момент встречи Бернса с возлюбленной у реки для помолвки — знаменитый эпизод. Известно, что они решили закрепить свои клятвы друг другу при помощи древней шотландской традиции обмениваться библиями над бегущим водным потоком. Так что, вероятнее всего, Бернс и Мэри держат в руках вовсе не айфон, а Библию.

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    Антонина Черташ
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