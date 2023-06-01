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15:31, 1 июня 2023Среда обитания

Евросоюз подал на Италию в суд из-за сточных вод

Еврокомиссия подала в суд на Италию из-за невыполнения предписания по очистке сточных вод

Фото: Max Rossi / Reuters

Европейский союз (ЕС) подал в суд на Италию из-за того, что власти страны не полностью выполнили предписание по очистке сточных вод. Об этом сообщает Reuters.

ЕС подал в суд 1 июня. В сообщении Еврокомиссии было указано, что предписание было выдано несколько лет назад. «Сегодня Комиссия решила вернуть Италию в Суд Европейского Союза за неполное выполнение решения суда от 10 апреля 2014 года об очистке городских сточных вод», — говорится в сообщении.

Ранее более двух тысяч пенсионерок в Швейцарии подали в суд на правительство страны из-за глобальной проблемы изменения климата. Женщины заявили, что бездействие властей нарушает их права человека. Дело станет первым для Европейского суд по правам человека (ЕСПЧ) иском, связанным с проблемой изменения климата.

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    Нина Ташевская
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