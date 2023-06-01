В Казани собрались создать сквер с атмосферой старого города

На улице Волкова в Казани собрались создать сквер с атмосферой старого города

В Казани собираются создать сквер с атмосферой старого города. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

Отмечается, что новая благоустроенная территория должна появиться неподалеку от старинного дома на улице Волкова, который был отреставрирован в 2022 году.

По данным местных властей, в настоящее время проект находится на стадии обсуждения. В нем принимают участие волонтеры российского фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест», а также специалисты казанского Института развития города.

Главным атрибутом сквера станет 150-летняя брандмауэрная стена. Строители сначала укрепят сооружение, затем на него нанесут граффити.

Ранее в мае сообщалось, что в парках и скверах Казани 1 июня стартуют проекты «Библиолето — 2023» и «Литературная веранда», подготовленные ко Дню защиты детей республиканской детской библиотекой имени Роберта Миннуллина.