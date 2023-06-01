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23:34, 1 июня 2023Интернет и СМИ

США предупредили о «худшем кошмаре» из-за конфликта на Украине

GT: главный страх США потерять гегемонию начал сбываться из-за конфликта на Украине

Фото: Reuters

Американский историк и политолог Аарон Гуд предупредил США о потере гегемонии из-за конфликта на Украине. Своим мнением он поделился в статье для Global Times.

По словам обозревателя, «худший геополитический кошмар Вашингтона» станет реальностью из-за решения Белого дома развязать конфликт и вынудить Россию начать спецоперацию.

Гуд пояснил, что Соединенные Штаты перешли в фазу упадка, теряя глобальное лидерство. При этом американские лидеры уже признают свою ответственность за происходящее.

«Стремление к бессрочному глобальному первенству всегда было безумием», — добавил политолог.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США выступают против ударов Украины по территории России. Он также выразил надежду на общее понимание того, что конфликт на Украине уже обострен.

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    Марина Совина
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