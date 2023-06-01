Мастер кунг-фу разбил 122 кирпича голыми руками и попал на видео
Yahoo News: фермер в Китае за минуту разбил голыми руками 122 кирпича и попал на видео
Житель китайской провинции Ляонин продемонстрировал мастерство кунг-фу и разбил 122 кирпича голыми руками менее чем за минуту. Достижение попало на видео, на которое обратило внимание Yahoo News.
Фермер, всю жизнь занимающийся боевыми искусствами, продемонстрировал свое мастерство, выложив кирпичи на парапет и поочередно разбив каждый из них ребром ладони.
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Кунг-фу — древнее китайское боевое искусство, занимающее важное место в культурной традиции Китая. В переводе слово «кунг-фу» означает «отточенное годами мастерство».
Ранее сообщалось, что в китайском городе Шанцю мастер кунг-фу Ян Дэюнь сдвинул с места два автомобиля при помощи железной цепи, привязанной к его правому уху.