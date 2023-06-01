ВС РФ не допустили нарушений госграницы при атаках ВСУ на Белгородскую область

МО РФ: нарушений госграницы не допущено при атаках ВСУ на Белгородскую область

Российские Вооруженные силы (ВС) не допустили нарушений государственной границы при украинских атаках на Белгородскую область. Об этом заявили журналистам в Минобороны.

В ведомстве разъяснили, что на приграничной территории со стороны Украины было уничтожено более 30 бойцов ВСУ. Кроме того, удалось подбить четыре боевые бронированные машины, боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», один пикап противника.

В Минобороны разъяснили, что украинская армия предприняла попытку вторжения в районе белгородского населенного пункта Новая Таволжанка. Кроме того, противник пытался «провести террористический акт в отношении гражданского населения города Шебекино», отметили в российском оборонном ведомстве.

До этого в некоторых Telegram-каналах распространилась информация о том, что украинские военные вели бой на границе с Россией и якобы прорвались внутрь Белгородской области. Эти сведения позже опроверг губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков. Он заверил, что «противника на территории Белгородской области не было и нет».

В ночь на 1 июня белгородский город Шебекино со стороны Украины обстреливали трижды. Власти начали оказывать помощь жителям, которые захотели выехать. Им предложили вывоз в пункты временного размещения.

Губернатор Гладков призвал обращаться в администрацию Шебекинского городского округа в случае, если добраться самостоятельно до ПВР невозможно.