В России оценили идею Украины провести мировой саммит

Присоединившиеся к «мирному саммиту» Украины страны выступят за продолжение конфликта

Страны, которые присоединятся к саммиту, где будет обсуждаться мирный план на Украине, подтвердят свое желание продолжать конфликт. Так идею Киева о созыве саммита оценил источник РИА Новости в Москве.

По мнению источника, предстоящий саммит, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, имеет мало общего с мирным урегулированием. Собеседник агентства считает, что саммит приведет к максимальному затягиванию конфликта.

«Соответственно, все, кто согласится участвовать в саммите, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния», — заявил неназванный российский источник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил организацию саммита для обсуждения его мирного плана. По словам политика, украинские власти хотят привлечь как можно больше стран к участию в мероприятии, по этой причине дата проведения не была утверждена.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак уточнил, что Киев вместе с партнерами намерен провести мировой саммит без России. Отмечается, что Украина формирует планы мирового саммита, чтобы в ходе встречи с мировыми лидерами повысить уровень поддержки Киева в вопросе прекращения конфликта.