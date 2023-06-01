Полиция задержала гендиректора Фонда имущества Санкт-Петербурга за мошенничество

Гендиректора Фонда имущества Санкт-Петербурга и его заместителя задержали за мошенничество

Полицейские задержали генерального директора Фонда имущества Санкт-Петербурга и его заместителя по делу о мошенничестве. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник.

Также был задержан местный бизнесмен. Им вменяют совершение преступления по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение») УК РФ.

Кроме того, как уточняет «Фонтанка», по делу проходит глава агентства недвижимости АРИН.