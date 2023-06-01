Врач назвал неочевидную причину быстрого набора веса

Эндокринолог Подзолков назвал повышенный уровень кортизола причиной быстрого набора веса

Врач-эндокринолог Андрей Подзолков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неочевидную причину быстрого набора веса. По словам доктора, к этому может приводить повышенный уровень кортизола. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Кортизол активно влияет на центр голода и насыщения, из-за чего человек чаще хочет есть. Когда у нас стресс, мы хотим съесть что-то очень сладенькое или очень жирненькое, чтобы максимально быстро снять стресс», — объяснил эндокринолог. По его словам, по этой причине люди, испытывая стресс, быстро набирают лишний вес.

Помимо этого, как отметил Подзолков, повышенный уровень кортизола негативно влияет на иммунитет, ухудшает состояние кожи, провоцирует заболевания ЖКТ, а также пагубно сказывается на памяти человека.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова назвала действенным способом меньше есть из-за переживаний уборку дома или занятия спортом. По ее словам, любая физическая активность поможет сжечь лишние калории и существенно снизит уровень стресса. При этом достаточно посвящать упражнениям всего 10-15 минут, подчеркнула специалистка.