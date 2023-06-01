Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:19, 1 июня 2023Интернет и СМИ

Врач назвал неочевидную причину быстрого набора веса

Эндокринолог Подзолков назвал повышенный уровень кортизола причиной быстрого набора веса

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Андрей Подзолков в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неочевидную причину быстрого набора веса. По словам доктора, к этому может приводить повышенный уровень кортизола. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

«Кортизол активно влияет на центр голода и насыщения, из-за чего человек чаще хочет есть. Когда у нас стресс, мы хотим съесть что-то очень сладенькое или очень жирненькое, чтобы максимально быстро снять стресс», — объяснил эндокринолог. По его словам, по этой причине люди, испытывая стресс, быстро набирают лишний вес.

Помимо этого, как отметил Подзолков, повышенный уровень кортизола негативно влияет на иммунитет, ухудшает состояние кожи, провоцирует заболевания ЖКТ, а также пагубно сказывается на памяти человека.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова назвала действенным способом меньше есть из-за переживаний уборку дома или занятия спортом. По ее словам, любая физическая активность поможет сжечь лишние калории и существенно снизит уровень стресса. При этом достаточно посвящать упражнениям всего 10-15 минут, подчеркнула специалистка.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Олег Давыдов
    Обсудить
    Последние новости
    В Белгородской области сообщили о сложной обстановке в Шебекино
    Россиянам рассказали об идеальной продолжительности прелюдии для яркого секса
    18-летняя дочь Моники Беллуччи снялась для рекламы в полупрозрачном мини-платье
    В Россию стали импортировать в два раза больше сигарет
    Названы способные помочь в нормализации веса продукты
    В Белгородской области опровергли данные о прорыве ВСУ в Шебекино
    В Мексике нашли полсотни мешков с человеческими останками
    БПЛА упал и взорвался в приграничном российском поселке
    На Западе назвали ключ России к усилению обороны против НАТО
    В ЛНР заявили о стягивании ВСУ к границе России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.