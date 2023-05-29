Россиянам назвали способы поменьше есть

Нутрициолог Свиридова: уборка дома или занятия спортом помогут перестать заедать стресс

Чтобы перестать заедать стресс, необходимо сместить фокус внимания с пищи на какое-нибудь полезное занятие. Основные способы научиться контролировать аппетит подсказала россиянам нутрициолог Елена Свиридова в беседе с Life.

В качестве действенного способа поменьше есть из-за переживаний специалистка назвала уборку дома или занятия спортом. По ее словам, любая физическая активность поможет сжечь лишние калории и существенно снизит уровень стресса. При этом достаточно посвящать упражнениям всего 10-15 минут — даже это положительно скажется на эмоциональном состоянии человека, подчеркнула Свиридова.

Также нутрициолог посоветовала обязательно позволять себе отдыхать и выделять хотя бы полчаса в день на любимое занятие, будь то просмотр телевизора или чтение книги.

30 минут в день на прочтение любимой книги или просмотр сериала — совсем немного. Однако это время поможет переключиться с потока дел и расслабиться. Уровень стресса снизится, а случаи переедания уменьшатся Елена Свиридова нутрициолог

Кроме того, Свиридова рекомендовала людям, страдающим от заедания проблем, не покупать домой вредные продукты, фастфуд и сладости. Их стоит заменить на более полезные батончики, горький шоколад и фрукты. В заключение нутрициолог добавила, что стабилизировать пищевые привычки поможет четкий график питания.

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