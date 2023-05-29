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20:05, 29 мая 2023Забота о себе

Россиянам назвали способы поменьше есть

Нутрициолог Свиридова: уборка дома или занятия спортом помогут перестать заедать стресс

Фото: Szabo Viktor / Unsplash

Чтобы перестать заедать стресс, необходимо сместить фокус внимания с пищи на какое-нибудь полезное занятие. Основные способы научиться контролировать аппетит подсказала россиянам нутрициолог Елена Свиридова в беседе с Life.

В качестве действенного способа поменьше есть из-за переживаний специалистка назвала уборку дома или занятия спортом. По ее словам, любая физическая активность поможет сжечь лишние калории и существенно снизит уровень стресса. При этом достаточно посвящать упражнениям всего 10-15 минут — даже это положительно скажется на эмоциональном состоянии человека, подчеркнула Свиридова.

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Также нутрициолог посоветовала обязательно позволять себе отдыхать и выделять хотя бы полчаса в день на любимое занятие, будь то просмотр телевизора или чтение книги.

30 минут в день на прочтение любимой книги или просмотр сериала — совсем немного. Однако это время поможет переключиться с потока дел и расслабиться. Уровень стресса снизится, а случаи переедания уменьшатся

Елена Свиридованутрициолог

Кроме того, Свиридова рекомендовала людям, страдающим от заедания проблем, не покупать домой вредные продукты, фастфуд и сладости. Их стоит заменить на более полезные батончики, горький шоколад и фрукты. В заключение нутрициолог добавила, что стабилизировать пищевые привычки поможет четкий график питания.

Ранее терапевт Надежда Подкорытова предупредила об опасной для здоровья диете. Самым вредным для самочувствия она назвала режим питания, основанный только на одном разрешенном продукте — так называемые монодиеты.

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    Наталья Обрядина
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