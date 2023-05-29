Терапевт предупредил об опасной для здоровья диете

Терапевт Надежда Подкорытова: монодиеты опасны для здоровья и ведут к ожирению и диабету

Режим питания, основанный на одном разрешенном продукте, — опасен для здоровья. Об этом предупредила терапевт Надежда Подкорытова в беседе с «Газетой.Ru».

Врач отметила, что для нормальной жизнедеятельности человеку необходимы разнообразные питательные вещества — белки, жиры и углеводы, витамины и микроэлементы. Поэтому полный отказ от любой группы макронутриентов из-за диеты чреват истощением организма. Кроме того, могут возникнуть нарушения, которые ведут к серьезным заболеваниям, в том числе диабету и ожирению.

Исследования подтвердили, что при серьезном ограничении калорий происходит не только уменьшение костной массы, но и снижается фертильность. Монодиета нередко приводит к расстройствам ЖКТ и таким болезням, как диабет второго типа и ожирение, а также вызывает дефицит железа Надежда Подкорытова терапевт

По словам Подкорытовой, любые монодиеты противопоказаны при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, гипертонии и диабете, мочекаменной болезни и во время беременности. Их соблюдение дольше одной-двух недель, продолжила специалистка, навредит даже абсолютно здоровому человеку. «Приведу несколько примеров: избыток риса провоцирует дефицит калия и камнеобразование, творог нарушает обмен кальция, а кефир — работу кишечника, яблоки сбивают баланс белков, арбуз нарушает жировой обмен, а бананы повышают уровень глюкозы в крови», — предупредила медик.

В заключение она добавила, что отказ от пищи в пользу одной группы продуктов, не поможет добиться стабильного похудения. После завершения такой диеты, по словам Подкорытовой, сброшенные килограммы быстро возвращаются, более того, вес поможет даже увеличиться. Терапевт объяснила это явление стремлением организма запасти резервы на случай нового стресса из-за голодания.

Ранее диетолог Василиса Пономарева раскрыла режим питания, соблюдая который можно дожить до 100 лет. По ее мнению, желающим добиться долголетия следует не употреблять рафинированный сахар и полуфабрикаты.