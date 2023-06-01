Третий рейх использовал труд пленных советских детей на заводах Круппа

ФСБ показала документы об использовании Третьим рейхом советских детей на заводах Круппа

ФСБ показала документы об использовании Третьим рейхом труда пленных советских детей и подростков на заводах концерна Круппа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Публикацию материалов приурочили к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. По данным ведомства, в период с начала 1941-го по начало 1942 года руководство нацистской Германии разработало систему использования труда узников концлагерей и остарбайтеров («восточных работников»). После этого они начали вывозить мирных советских граждан с захваченных территорий для использования их труда на шахтах, лесопилках, фабриках, заводах и других предприятиях. Среди пленных были несовершеннолетние.

По воспоминаниям генерального уполномоченного по использованию рабочей силы гаулейтера Тюрингии Фрица Заукеля, изначально на работу отправлялись подростки с 15 лет, а затем к труду стали привлекаться дети от 10 лет. Их перевозили в переполненных холодных товарных вагонах. Тяжелобольных детей гитлеровцы выкидывали из вагонов на станциях. Тем, кто выжил, по приезде в Германию назначили номер, вешали значок «Ост» и отправляли на заводы. Дети трудились по 14 часов и работали в ночные смены. В частности, труд подростков использовался в концерне группы Круппа, обеспечивающем техникой нацистские войска.

За мельчайшие ошибки на пленных натравливали собак и отправляли в концлагеря. Ольга Кравченко, подростком угнанная в Германию для работы на заводе, вспоминала, что еды постоянно не хватало, а тех, кто пытался ее добыть, жестоко наказывали.

«Будучи голодной, я хотела набрать картофеля, немцы-полицейские меня поймали, избили и посадили в карцер-одиночку на две недели. Сидя в карцере, я была лишена пайка хлеба и супа-бурды из брюквы», — поделилась воспоминаниями Кравченко в 1945 году.

В конце прошлого года ФСБ также рассекретила материалы о сотрудничестве польской Армии Крайовой с гитлеровцами.