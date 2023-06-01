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12:23, 1 июня 2023Силовые структуры

Третий рейх использовал труд пленных советских детей на заводах Круппа

ФСБ показала документы об использовании Третьим рейхом советских детей на заводах Круппа

Фото: Mary Evans Picture Library / Shutterstock / Fotodom

ФСБ показала документы об использовании Третьим рейхом труда пленных советских детей и подростков на заводах концерна Круппа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС.

Публикацию материалов приурочили к Международному дню защиты детей, который отмечается 1 июня. По данным ведомства, в период с начала 1941-го по начало 1942 года руководство нацистской Германии разработало систему использования труда узников концлагерей и остарбайтеров («восточных работников»). После этого они начали вывозить мирных советских граждан с захваченных территорий для использования их труда на шахтах, лесопилках, фабриках, заводах и других предприятиях. Среди пленных были несовершеннолетние.

По воспоминаниям генерального уполномоченного по использованию рабочей силы гаулейтера Тюрингии Фрица Заукеля, изначально на работу отправлялись подростки с 15 лет, а затем к труду стали привлекаться дети от 10 лет. Их перевозили в переполненных холодных товарных вагонах. Тяжелобольных детей гитлеровцы выкидывали из вагонов на станциях. Тем, кто выжил, по приезде в Германию назначили номер, вешали значок «Ост» и отправляли на заводы. Дети трудились по 14 часов и работали в ночные смены. В частности, труд подростков использовался в концерне группы Круппа, обеспечивающем техникой нацистские войска.

За мельчайшие ошибки на пленных натравливали собак и отправляли в концлагеря. Ольга Кравченко, подростком угнанная в Германию для работы на заводе, вспоминала, что еды постоянно не хватало, а тех, кто пытался ее добыть, жестоко наказывали.

«Будучи голодной, я хотела набрать картофеля, немцы-полицейские меня поймали, избили и посадили в карцер-одиночку на две недели. Сидя в карцере, я была лишена пайка хлеба и супа-бурды из брюквы», — поделилась воспоминаниями Кравченко в 1945 году.

В конце прошлого года ФСБ также рассекретила материалы о сотрудничестве польской Армии Крайовой с гитлеровцами.

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    Елизавета Новикова
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