ФСБ опубликовала данные о сотрудничестве польской Армии Крайовой с гитлеровцами

ФСБ рассекретила материалы о сотрудничестве польской Армии Крайовой с гитлеровцами

ФСБ открыла доступ к ранее засекреченным материалам, которые содержат информацию об участии польской Армии Крайовой в уничтожении мирного населения Украины и Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, а также подготовке террора против офицеров Красной Армии. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает РИА Новости.

Согласно рассекреченным документам, часть варшавских нелегальных военизированных формирований вплоть до Третьего рейха поддерживала гитлеровцев и активно с ними сотрудничала против Советского Союза. Польские боевики Армии Крайовой расправлялись с советскими партизанами и своими земляками, которые сочувствовали населению СССР. Также солдаты готовили террор против офицеров Красной Армии и уничтожали украинцев и белорусов.

Управление Армией Крайовой велось из Лондона. В 1944 году командование дало приказ уничтожить из своих рядов евреев, чтобы те не перебежали на сторону советских партизан.

Ранее сообщалось, что ФСБ опубликовала документы об истреблении бандеровцами жителей Польши в 1943 году.