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22:21, 1 июня 2023Из жизни

Единственная в мире панда-альбинос пообщалась с черно-белыми сородичами

SCMP: уникальная белая панда в китайском заповеднике пообщалась с обычными сородичами

Кадр: Weibo / CCTV

Единственная в мире гигантская панда-альбинос, которая живет в дикой природе в китайском заповеднике Волонг, провинция Сычуань, пообщалась с обычными сородичами. Об этом сообщает SCMP.

На записях видно, как уникальное животное взаимодействует с другими, черно-белыми пандами на высоте около 2,6 тысячи метров над уровнем моря.

Уникальная панда-альбинос, которая считается единственной в своем роде, впервые попала в объектив камер заповедника в апреле 2019 года на высоте около двух тысяч над уровнем моря. Это был первый случай, когда гигантскую панду-альбиноса обнаружили в дикой природе. Животное отличают белые мех и когти, а также красные глаза. Как рассказали специалисты, она выглядит здоровой, и сейчас ей около пяти или шести лет.

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Администрация заповедника создала специальную команду для наблюдения за необычным животным. Исследователи изучали возможные маршруты панды и установили камеры с датчиками движения, чтобы фиксировать ее перемещения. По словам исследователя из школы биологии Пекинского университета Ли Шэна, пока неизвестно, будет ли наследоваться ген альбинизма.

Большие панды являются эндемиками Китая и в основном обитают в горах провинций Сычуань, Шэньси и Ганьсу. Отчет о биоразнообразии Китая за 2021 год сообщает о примерно 1860 особях, обитающих в дикой природе.

Ранее сообщалось, что 42-летний турист из США попытался провезти контрабандой живого аллигатора-альбиноса из Германии в Сингапур. Сотрудники службы безопасности немецкого аэропорта обнаружили рептилию в чемодане, когда увидели ее на снимке интроскопа.

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    Алиса Дмитриева
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