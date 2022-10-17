В чемодане туриста обнаружили живого аллигатора-альбиноса

Daily Mail: турист попытался провезти живого аллигатора в чемодане через границу

42-летний турист из США попытался провезти контрабандой живого аллигатора-альбиноса из Германии в Сингапур. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники службы безопасности немецкого аэропорта обнаружили рептилию в чемодане, когда увидели ее на снимке интроскопа. Багаж был передан сотрудникам таможенной службы, они открыли чемодан и увидели аллигатора белого цвета, завернутого в пленку с маленьким отверстием для дыхания. Прибывший на помощь ветеринар освободил рептилию и оказал ей первую помощь. Позже аллигатора доставили в заповедник рептилий в Мюнхене.

Американский турист, попытавшийся перевезти животное через границу, был арестован. Против него возбуждено уголовное дело, которым будет заниматься бюро таможенных расследований Мюнхена. По данным немецких СМИ, мужчина мог продать аллигатора в Азии за 75 тысяч евро (4,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что турист из Новой Зеландии контрабандой провез купюру Северной Кореи через границу, спрятав ее в носке. Мужчина поделился этой историей с пользователями интернета и, вопреки его ожиданиям, многие отнеслись к ней негативно.

