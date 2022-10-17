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18:19, 17 октября 2022Из жизни

В чемодане туриста обнаружили живого аллигатора-альбиноса

Daily Mail: турист попытался провезти живого аллигатора в чемодане через границу

Фото: Hauptzollamt München

42-летний турист из США попытался провезти контрабандой живого аллигатора-альбиноса из Германии в Сингапур. Об этом сообщает Daily Mail.

Сотрудники службы безопасности немецкого аэропорта обнаружили рептилию в чемодане, когда увидели ее на снимке интроскопа. Багаж был передан сотрудникам таможенной службы, они открыли чемодан и увидели аллигатора белого цвета, завернутого в пленку с маленьким отверстием для дыхания. Прибывший на помощь ветеринар освободил рептилию и оказал ей первую помощь. Позже аллигатора доставили в заповедник рептилий в Мюнхене.

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21 января 2022

Американский турист, попытавшийся перевезти животное через границу, был арестован. Против него возбуждено уголовное дело, которым будет заниматься бюро таможенных расследований Мюнхена. По данным немецких СМИ, мужчина мог продать аллигатора в Азии за 75 тысяч евро (4,5 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что турист из Новой Зеландии контрабандой провез купюру Северной Кореи через границу, спрятав ее в носке. Мужчина поделился этой историей с пользователями интернета и, вопреки его ожиданиям, многие отнеслись к ней негативно.

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Алиса Удовик
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