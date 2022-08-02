Путешественник провез запрещенную северокорейскую купюру в носке

Турист из Новой Зеландии контрабандой провез северокорейскую купюру в носке

Турист из Новой Зеландии контрабандой провез купюру Северной Кореи через границу, спрятав ее в носке. Об этом он рассказал в посте на сайте Reddit.

Джон, путешественник из Новой Зеландии, утверждает, что ездил в тур по КНДР. Во время одной из остановок он заметил у водителя экскурсионного автобуса необычную купюру достоинством пять тысяч северокорейских вон (примерно 340 рублей). На ней был изображен бывший президент страны Ким Ир Сен.

Как объяснил гид, таких купюр больше нет в обращении. Они остались лишь у некоторых местных жителей, а иностранцам вообще недоступны. Вывозить их из страны запрещено.

Водитель с радостью согласился обменять редкую купюру на десять новых банкнот такого же номинала. Джон решил тайно провезти ее через границу и на всякий случай спрятал в носок.

После возвращения из поездки он поделился этой историей на сабреддите InterestingAsFuck («Страсть как интересно»). Вопреки его ожиданиям, многие отнеслись к ней негативно. Один из пользователей усомнился, что стоило так рисковать ради какого-то сувенира. Другой предположил, что власти КНДР могут арестовать всех водителей автобуса, чтобы выяснить, кто именно обменялся купюрой с туристом.

Пользователи также вспомнили об инциденте с американским студентом Отто Вомбиером. Он был приговорен к 15 годам исправительно-трудовых работ за кражу агитационного плаката из северокорейской гостиницы.

Ранее сообщалось, что женщина в США подобрала долларовую купюру и лишилась возможности говорить. Пострадавшую удалось спасти. Женщина уверена, что банкнота была обработана каким-то наркотическим веществом, однако медэкспертизе не удалось обнаружить ничего подобного.