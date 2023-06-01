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20:34, 1 июня 2023Ценности

Плюс-сайз-модель снялась в откровенном образе для журнала

Плюс-сайз-модель Джилл Кортлев снялась в плавках для журнала Harper's Bazaar

Фото: Mario Sorrenti / @jilla.tequila

Голландская плюс-сайз-модель Джилл Кортлев снялась в откровенном образе для французской версии журнала Harper's Bazaar. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенном снимке 29-летняя манекенщица позирует перед фотографом Марио Сорренти на фоне скал, стоя на камнях. Для съемки знаменитость выбрала черно-желтый лонгслив люксового бренда Celine, завязанный узлом под грудью, и плавки на завязках.

В макияже визажисты решили сделать акцент на естественность, подчеркнув густоту бровей Кортлев. Стилисты, в свою очередь, распустили ее волосы и сделали «мокрую» укладку.

В октябре 2021 года Джилл Кортлев впервые появилась на обложке российского Vogue и вызвала споры в сети. Манекенщица снялась полуобнаженной, стоя боком к камере и демонстрируя складки на талии и растяжки на ягодицах. В руках Кортлев держала черное пальто, которое прикрывало оголенные участки тела.

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    Мария Винар
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