На обложке российского Vogue впервые появилась полуобнаженная плюс-сайз-модель

Внешний вид голландской плюс-сайз-модели Джилл Кортлев (Jill Kortleve), которая впервые появилась на обложке российского Vogue, вызвал споры в сети. Соответствующие кадр и комментарии появились на странице издания в Instagram.

27-летняя манекенщица снялась полуобнаженной, стоя боком к камере и демонстрируя складки на талии и растяжки на ягодицах. В руках Кортлев держит черное пальто, которое прикрывает оголенные участки тела. На ее лицо нанесен макияж в естественных тонах. За 30 минут публикация набрала больше шести тысяч лайков.

Русскоговорящие подписчики издания принялись обсуждать выбранную героиню обложки. Одни выражали свое негодование. «Мда, что тут скажешь? Отстой», «Мир сошел с ума», «Открытая огроменная жопа — это не вог. Это что-то другое. Отворачивает», «Одели бы ее целиком, зачем эти складки, зачем растяжки, чтобы мы поняли, что нам должно это нравиться?»— писали они.

Другие, напротив, оценили естественную красоту модели. «Круто! Она действительно восхитительна! (...) Надеюсь, эти шаги помогут многим женщинам (в том числе и мне) снять старое программирование и вздохнуть полной грудью и любовью к себе! Так держать! Спасибо за это», «Боже, какой кайф смотреть на реальное тело без ретуши», «Очень красиво!» — хвалили юзеры.

Ранее в октябре Playboy впервые снял для обложки гея в корсете и на каблуках. Популярного американского блогера Бретмана Рока запечатлели в полный рост в наряде черного цвета. На нем — оголяющий грудь корсет, колготки со стрелками, а также туфли на высоких каблуках. «Покойся с миром, Playboy. Отписываюсь», — писали юзеры в комментариях.