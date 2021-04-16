Первая обложка европейского Playboy с полной моделью вызвала критику читателей

Актриса Хейли Хассельхофф (Hayley Hasselhoff) стала первой плюс-сайз-моделью, попавшей на обложку немецкой версии журнала Playboy, и вызвала критику в соцсетях. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Американка снялась для европейского издания топлес, позируя напротив зеркала в халате красного цвета. Манекенщицу также запечатлели в черном кружевном нижнем белье с чулками и блестящей накидкой.

На размещенных кадрах видно, что на лицо Хассельхофф нанесен макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру»), а губы накрашены ярко-красной помадой.

28-летняя модель опубликовала снимки в Instagram и отметила, что автором изображений является немецкая фотохудожница Эллен Унверт (Ellen Unwerth). Также известно, что стилистом на съемке выступила Вероник Дроулез (Veronique Droulez), а визажистом — Кэрол Ласнье (Carole Lasnier).

По словам Хассельхофф, она счастлива продвигать идею инклюзивности в модельной индустрии в массы. «Я использовала такой авторитетный журнал, чтобы призвать женщин любить свое тело, не опираясь на принятые в обществе стандарты красоты», — пояснила актриса.

Читателей издания разочаровала новая обложка Playboy. Некоторые посчитали, что на фотографиях слишком много ретуши. «Просто посмотрите на количество макияжа и фотошопа на снимках», — написал один из юзеров.

Фото опубликовано @hhasselhoff

В то же время другие пользователи раскритиковали журнал за пропаганду нездорового образа жизни: «Жировые отложения — это результат плохого образа жизни. Это не имеет ничего общего с принятием людей такими, какие они есть», «Она ведь даже некрасивая, Playboy, что с тобой?», «С каких пор толстые люди стали примером?»

Помимо этого, комментаторы обратили внимание на то, что Хассельхофф не является первой плюс-сайз-моделью, снявшейся для Playboy. По их словам, актриса Анна Николь Смит с похожей фигурой не раз позировала для журнала в 1900-х годах. «Анна Николь Смит перевернулась в гробу. Все это уже было 30 лет назад», — написал один из пользователей.

В марте полная модель-азиатка впервые снялась для спортивного журнала Sports Illustrated в бикини. Юми Ну (Yumi Nu) сфотографировали в купальнике с цветочным принтом и серьгах-кольцах, а также в двух слитных купальных костюмах нюдовых цветов: один из них оформлен круглым вырезом на животе, а другой — разрезами по бокам.