Трансгендерная модель снялась топлес для обложки журнала

Американская трансгендерная актриса и модель Индия Мур приняла участие в откровенной фотосессии для обложки журнала V Magazine. Соответствующие кадры появились в Instagram-аккаунте издания.

На первом снимке 26-летняя манекенщица запечатлена топлес в белых трусах бренда Tommy Hilfiger, при этом ее грудь прикрывает поясная сумка того же цвета. Образ дополнили шейный платок и серьги-кольца. На втором фото Мур позирует в торчащих из под джинсов трусах и черной куртке на голое тело. Знаменитость также засняли в брючном костюме персикового оттенка, при этом под пиджаком также отсутствовал бюстгальтер.

Фото опубликовано @vmagazine

Автором съемки выступила нью-йоркский фотограф Адриана Ракель (Adrienne Raquel), которая неоднократно сотрудничала с такими изданиями, как GQ, Playboy, Vanity Fair, Interview Magazine.

В интервью для журнала Мур рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась в детстве. Например, ее верующие родители наказывали ее за то, что она представлялась женщиной, тогда как родилась мужчиной. Героиня материала призналась, что жила под давлением окружающих, которые призывали ее быть более мужественной.

Ранее в марте чернокожая модель-трансгендер впервые снялась для спортивного журнала Sports Illustrated в бикини. 27-летняя Лейна Блум попозировала, лежа на песке в слитном купальнике оранжевого цвета с разрезом на животе.