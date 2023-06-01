Раненный осколком житель Шебекино рассказал об обстреле города

Раненный осколком житель Шебекино описал обстрелы фразой «такого не было никогда»

Переживший обстрел Шебекино мужчина описал обстрел города фразой «такого никогда не было». Запись с его рассказом о случившемся публикует Telegram-канал «Бел.Ру | Белгород».

30-летнему Илье в шею попал осколок разорвавшегося снаряда и застрял в спине. Жена и ребенок россиянина успели спрятаться и не пострадали. «Проснулся от громкого взрыва. Звенели стекла, вылетело все. Жена сразу подскочила, схватила ребенка, выбежала в коридор, а я не смог подняться. Потом кое-как встал, два шага сделал и упал на пол», — сообщил он.

Жена позвала на помощь соседей — они вызвали скорую. «Каждый день обстрелы. Такого раньше никогда не было. Шебекино начали обстреливать еще в прошлом году. Но то, что происходит сейчас, — такого не было никогда», — поделился Илья.

1 июня губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Шебекинского округа Белгородской области. Он отметил, что в городе Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации. Известно, что для обстрела, в частности, противник использовал РСЗО «Град».