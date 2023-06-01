Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 1 июня 2023Россия

Раненный осколком житель Шебекино рассказал об обстреле города

Раненный осколком житель Шебекино описал обстрелы фразой «такого не было никогда»

Переживший обстрел Шебекино мужчина описал обстрел города фразой «такого никогда не было». Запись с его рассказом о случившемся публикует Telegram-канал «Бел.Ру | Белгород».

30-летнему Илье в шею попал осколок разорвавшегося снаряда и застрял в спине. Жена и ребенок россиянина успели спрятаться и не пострадали. «Проснулся от громкого взрыва. Звенели стекла, вылетело все. Жена сразу подскочила, схватила ребенка, выбежала в коридор, а я не смог подняться. Потом кое-как встал, два шага сделал и упал на пол», — сообщил он.

Жена позвала на помощь соседей — они вызвали скорую. «Каждый день обстрелы. Такого раньше никогда не было. Шебекино начали обстреливать еще в прошлом году. Но то, что происходит сейчас, — такого не было никогда», — поделился Илья.

1 июня губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины ведут массированный обстрел Шебекинского округа Белгородской области. Он отметил, что в городе Шебекино и окрестных селах администрация занимается организацией вывоза людей, и опроверг информацию о срочной эвакуации. Известно, что для обстрела, в частности, противник использовал РСЗО «Град».

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости
    Российские силы вплотную подошли к Купянску
    В России начали заменять уехавших айтишников китайскими специалистами
    Суд над участниками украинской группировки «Медведи SS» перенесли на 21 июня
    Песков ответил на вопрос о заражении шпионским ПО телефонов в Кремле
    Путин наградил орденом Мужества главу белгородского Шебекино
    Жесткое задержание мотоциклиста инспекторами ДПС попало на видео
    МИД России предрек Западу провал в сталкивании Киева с Москвой
    В Кремле уличили НАТО в отношении к России как к противнику
    Лавров обсудил возможность приезда группы африканских лидеров в Россию
    Россияне описали ситуацию в попавшем под обстрел ВСУ Шебекино
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.